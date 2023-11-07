Окупанти підготувалися до третього масованого штурму Авдіївки, але є нюанс

Російські окупанти готові до третьої хвилі штурмів Авдіївки на Донеччині. Проте погодні умови не дозволяють застосовувати техніку. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.



«Третя хвиля однозначно буде. Ворог перегруповувався після другої невдалої хвилі своїх штурмових дій. Підтягували вони резерви техніки та особового складу. Швидше за все, вони вже готові до третьої хвилі, але погодні умови не дають їм застосовувати техніку, тому що майже тиждень падав сильний дощ, ґрунти дуже важкі, і техніка не їде по таким ґрунтам», — зазначив він.



За його словами, штурми російської армії не припиняються. Так, більше уваги у окупантів на північ від міста.



Нагадаємо, сили оборони стійко тримають оборону на Авдіївському напрямі.