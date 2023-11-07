Житель Кременной служит в так называемой «народной милиции ЛНР»: его объявили в розыск

Заочно будут судить пулеметчика так называемой «народной милиции ЛНР», который корректировал огонь по позициям ВСУ.
Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.
Прокуроры Северодонецкой окружной прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительный акт в отношении боевика так называемой ЛНР по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
Следствие установило, что житель Кременной с мая 2022 участвовал в ведении боевых действий против ВСУ. На стороне страны-агрессора сражался в населенных пунктах Луганской и Донецкой областей.
Был назначен на должность пулеметчика в «374-й отдельный стрелковый батальон 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР». Он корректировал огонь по позициям украинских военных.
В настоящее время обвиняемый продолжает нести службу на территории «Л/ДНР». Объявлен в розыск. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет и с возможной конфискацией имущества.
Напомним, студентку из оккупированного Мариуполя будут судить за коллаборационизм.