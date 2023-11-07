Житель Кременной служит в так называемой «народной милиции ЛНР»: его объявили в розыск

Предполагаемый пулеметчик оккупационной армии. Фото: Луганская облатсная прокуратура

Заочно будут судить пулеметчика так называемой «народной милиции ЛНР», который корректировал огонь по позициям ВСУ.



Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.



Прокуроры Северодонецкой окружной прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительный акт в отношении боевика так называемой ЛНР по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).



Следствие установило, что житель Кременной с мая 2022 участвовал в ведении боевых действий против ВСУ. На стороне страны-агрессора сражался в населенных пунктах Луганской и Донецкой областей.



Был назначен на должность пулеметчика в «374-й отдельный стрелковый батальон 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР». Он корректировал огонь по позициям украинских военных.



В настоящее время обвиняемый продолжает нести службу на территории «Л/ДНР». Объявлен в розыск. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет и с возможной конфискацией имущества.



Напомним, студентку из оккупированного Мариуполя будут судить за коллаборационизм.