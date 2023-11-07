Работает на российскую пропаганду. Студентку из оккупированного Мариуполя будут судить за коллаборационизм

Судить студентку, которая в Мариуполе снимает сюжеты для пророссийского телеканала. Фото: прокуратура

Студентку, которая живет во временно оккупированном Мариуполе, будут инкриминируют коллаборационную деятельность (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины). Девушка работает журналисткой, где распространяет пророссийскую пропаганду. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.



«В феврале 2023 года студентка 1-го курса Мариупольского государственного университета решила строить карьеру журналиста по стандартам российских медиа, распространяющих фейковые новости на временно оккупированной Донбассе. Несмотря на уже начатую учебу по программе «Среднее образование. Украинский язык и литература» на факультете филологии и массовых коммуникаций, девушка сделала выбор в пользу языка государства-агрессора», — говорится в сообщении.



Отмечается, что обвиняемая в качестве корреспондента передачи «Темы дня» информирует зрителей о якобы налаживании «мирной жизни» в оккупированном городе. В своих эфирах юная «журналистка» рассказывает об ускорении процедуры получения гражданами российских паспортов и отмечает удачное сотрудничество с учреждениями и общественными организациями России, которые помогают местным «управленцам».



Обвиняемая находится в розыске. Максимально ей грозит 12 лет лишения свободы занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет и конфискацией имущества.



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