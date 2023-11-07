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Житель Кремінної служить у так званій «народної міліції ЛНР»: його оголосили в розшук

07 листопада 2023, 15:28

Житель Кремінної служить у так званій «народної міліції ЛНР»: його оголосили в розшук

Ймовірний кулеметник окупаційної армії. Фото: Луганська обласна прокуратура Ймовірний кулеметник окупаційної армії. Фото: Луганська обласна прокуратура

Заочно судитимуть кулеметника так званої «народної міліції ЛНР», який коригував вогонь по позиціях ЗСУ. 

Про це повідомляє Луганська обласна прокуратура. 

Прокурори Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області скерували до суду обвинувальний акт стосовно бойовика так званої «лнр» за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідство встановило, що мешканець Кремінної з травня 2022 року брав участь у веденні бойових дій проти ЗСУ. На боці країни-агресора воював у населених пунктах Луганської та Донецької областей.

Був призначений на посаду кулеметника до «374-го окремого стрілецького батальйону 2-го армійського корпусу народної міліції лнр». Він коригував вогонь по позиціях українських військових.

Наразі обвинувачений продовжує нести службу на території «Л/ДНР». Оголошений у розшук. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, студентку з окупованого Маріуполя судитимуть за колабораціонізм. 

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