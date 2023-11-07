Стали известны имена российских военных, погибших при ударе по «Днепру»

Погибшие офицеры РФ. Фото из российских Телеграмм-каналов

В результате атаки ВСУ по командному пункту группировки «Днепр» 1 ноября погибли трое офицеров командного состава.



Фотографии и информацию о погибших распространяют российские Телеграмм-каналы. Речь о таких военных РФ: заместитель начальника центра управления командования ВДВ Вадим Добряков, начальник отдела оперативного управления штаба ВДВ Алексей Коблов и оперативный дежурный Командования ВДВ Александр Галкин. Все они были в звании полковника.



Был ли в момент удара на базе командир группировки «Днепр» генерал-полковник Михаил Теплинский — на данный момент не известно.



Напомним, ракетный обстрел был совершен в районе 12 часов дня 1 ноября по базе отдыха «Аура» в районе села Стрелковое на Арабатской стрелке в Херсонской области. Эта база использовалась как место дислокации командного пункта группировки «Днепр» российской армии. По территории базы попали 4 ракеты. Возник пожар.