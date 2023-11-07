Стали відомі імена російських військових, які загинули під час удару по «Дніпру»

Загиблі офіцери РФ. Фото з російських Телеграм-каналів

Внаслідок атаки ЗСУ на командний пункт угруповання «Дніпро» 1 листопада загинули троє офіцерів командного складу.



Фото та інформацію про загиблих поширюють російські Телеграм-канали. Мова про таких військових РФ: заступник начальника центру управління командування ПДВ Вадим Добряков, начальник відділу оперативного управління штабу ПДВ Олексій Коблов та оперативний черговий Командування ПДВ Олександр Галкін. Усі вони були у званні полковника.



Чи був на момент удару на базі командир угруповання «Дніпро» генерал-полковник Михайло Теплинський — на даний момент не відомо.



Нагадаємо, ракетний обстріл було здійснено в районі 12 години дня 1 листопада на базу відпочинку «Аура» в районі села Стрілкове на Арабатській стрілці в Херсонській області. Ця база використовувалася як місце дислокації командного пункту угруповання "Дніпро" російської армії. На територію бази потрапили 4 ракети. Виникла пожежа.