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Пентагон, Госдеп и Минфин призывают предоставить Украине почти 12 миллиардов долларов

07 ноября 2023, 21:59

Пентагон, Госдеп и Минфин призывают предоставить Украине почти 12 миллиардов долларов

Главы Пентагона, Госдепа и Минфина США призвали Конгресс поддержать прямую бюджетную помощь Украине в 11,8 миллиарда долларов.

Об этом говорится в совместном письме к Конгрессу. Финансирование предусмотрено в дополнительном пакете национальной безопасности президента Байдена, который включает военную, экономическую и гуманитарную помощь для сохранения интересов национальной безопасности США во время глобальных вызовов.

Министр финансов Джанет Йеллен, министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен и администратор USAID Саманта Пауэр заявили, что прямая бюджетная поддержка Украины неразрывно связана с успехом государства на поле боя в противостоянии незаконному вторжению России.

«Экономическая война России, включая атаки на украинский экспорт зерна и энергетическую инфраструктуру, является неотъемлемой частью ее незаконной стратегии вторжения. Если Россия сможет уничтожить экономику Украины, она разобьет украинское государство настолько, что оно не сможет защищаться на поле боя. Эта агрессия является не только экзистенциальной угрозой для Украины, но и угрозой глобальным демократиям и нашей собственной экономической и национальной безопасности», — подчеркнули чиновники.

В письме говорится, что финансирование обеспечивается беспрецедентным уровнем надежного контроля и прозрачности, а также значительной бюджетной поддержкой со стороны Европейского Союза, других партнеров G7 и Международного валютного фонда. Йеллен, Остин, Блинкен и Пауэр отметили, что Канада и ЕС сейчас выделяют Украине больше помощи в процентном соотношении к своему ВВП, чем Соединенные Штаты в этом году. В запросе правительства США в Конгресс говорится, что в 2024 году три четверти экономической поддержки Украины будут поступать из других источников, кроме Соединенных Штатов.

В то же время чиновники подчеркнули: «Прямая бюджетная поддержка США на запрашиваемом уровне необходима, чтобы сохранить доступ Украины к финансированию МВФ в размере 15,6 миллиарда долларов, которое может быть продлено, только если доноры совместно удовлетворят оставшиеся бюджетные потребности Украины. Без этого Украина теряет и финансирование, и структуру, и реформы, которые приносит программа МВФ».

Напомним, 7 ноября Воздушные силы Нидерландов отправили первые истребители F-16 в Румынию, где будут проходить подготовку украинские пилоты.

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