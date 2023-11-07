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Пентагон, Держдеп і Мінфін закликають надати Україні майже 12 мільярдів доларів

07 листопада 2023, 21:59

Пентагон, Держдеп і Мінфін закликають надати Україні майже 12 мільярдів доларів

Очільники Пентагону, Держдепу і Мінфіну США закликали Конгрес підтримати пряму бюджетну допомогу Україні у 11,8 мільярда доларів. 

Про це йдеться у спільному листі до Конгресу. Фінансування передбачене у додатковому пакеті національної безпеки президента Байдена, що включає військову, безпекову, економічну та гуманітарну допомогу задля збереження інтересів нацбезпеки США під час глобальних викликів.

Міністерка фінансів Джанет Єллен, міністр оборони Ллойд Остін, держсекретар Ентоні Блінкен та адміністраторка USAID Саманта Пауер заявили, що пряма бюджетна підтримка України нерозривно пов'язана з успіхом держави на полі бою в протистоянні незаконному вторгненню Росії.

«Економічна війна Росії, включаючи атаки на український експорт зерна та енергетичну інфраструктуру, є невіддільною частиною її незаконної стратегії вторгнення. Якщо Росія зможе знищити економіку України, вона розіб'є українську державу настільки, що вона не зможе захищатися на полі бою. Ця агресія є не лише екзистенційною загрозою для України, а й загрозою глобальним демократіям та нашій власній економічній та національній безпеці», — наголосили урядовці.

У листі йдеться, що це фінансування забезпечується безпрецедентним рівнем надійного контролю та прозорості, а також значною бюджетною підтримкою з боку Європейського Союзу, інших партнерів G7 та Міжнародного валютного фонду. Також Єллен, Остін, Блінкен та Пауер зауважили, що Канада та ЄС зараз виділяють Україні більше допомоги у відсотковому співвідношенні до свого ВВП, ніж Сполучені Штати цього року. У запиті уряду США до Конгресу мовиться, що у 2024 році три чверті економічної підтримки України надходитимуть з інших джерел, окрім Сполучених Штатів.

Водночас урядовці підкреслили: «Пряма бюджетна підтримка США на запитуваному рівні необхідна, щоб зберегти доступ України до фінансування МВФ у розмірі 15,6 мільярда доларів, яке може бути продовжено, лише якщо донори спільно задовольнять бюджетні потреби України, що залишилися. Без цього Україна втрачає і фінансування, і структуру, і реформи, які приносить програма МВФ».

Нагадаємо, 7 листопада Повітряні сили Нідерландів відправили перші винищувачі F-16 до Румунії, де будуть проходити підготовку українські пілоти.

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