Войска РФ обстреляли Купянский район. Погиб мужчина

Последствия обстрела Купянщины. Фото: Харьковская областная прокуратура

7 ноября около 11:30 оккупанты в очередной раз обстреляли пгт Купянск-Узловой.



Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. По предварительным данным, удар был нанесен из РСЗО «Ураган». В результате обстрела повреждены жилые дома, здание вокзала, гаражи и автомобиль. Погиб 57-летний местный житель.



При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



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