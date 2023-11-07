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Войска РФ атаковали Никополь дронами. Ранена женщина

07 ноября 2023, 19:02

Войска РФ атаковали Никополь дронами. Ранена женщина

Под артиллерийским огнем сегодня, 7 ноября, была Никопольщина. Также российские военные направили туда 3 дрона-камикадзе.

Об этом сообщает глава Днепровской областной военной администрации Сергей Лысак.

 В районном центре ранена 31-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.

Повреждены 27 частных домов, 14 хозяйственных построек, 2 авто. А еще – газопроводы, линии электропередач и 5 солнечных панелей.

Под удар попала и Марганецкая громада. Там поврежден инфраструктурный объект.

Напомним, в Кривом Роге российская ракета попала в инфраструктурный объект.

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