Війська РФ обстріляли Купʼянський район. Загинув чоловік

Наслідки обстрілу Куп'янщини. Фото: Харківська обласна прокуратура

7 листопада близько 11:30 окупанти вчергове обстріляли смт Купʼянськ-Вузловий.



Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. За попередніми даними, удар був завданий з РСЗВ «Ураган». У результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки, будівлю вокзалу, гаражі та автівку. Загинув 57-річний місцевий житель.



За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



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