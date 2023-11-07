Війська РФ обстріляли Купʼянський район. Загинув чоловік

7 листопада близько 11:30 окупанти вчергове обстріляли смт Купʼянськ-Вузловий.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. За попередніми даними, удар був завданий з РСЗВ «Ураган». У результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки, будівлю вокзалу, гаражі та автівку. Загинув 57-річний місцевий житель.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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