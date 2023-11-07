Донецк, Луганск и не только: Главные события 7 ноября

Общество



Российско-оккупационные войска провели ряд проверок документов у местного населения в нескольких населенных пунктах Луганской области, а также обыски домов и другого частного имущества.



Угроза вывоза животных из заповедника Аскания-Нова, расположенного на временно оккупированной части Херсонской области, вполне реальна. Однако пока такие действия не замечены, заявил директор биосферного заповедника Аскания-Нова имени Фальц-Фейна НААН Виктор Шаповал.



Боевые действия



В Донецке прогремели взрывы в здании по ул. Челюскинцев, 49. В 2022 году по этому адресу был зарегистрирован «Республиканский центр беспилотных систем имени Владимира Жоги», где занимались подготовкой операторов дронов. По информации оккупационной власти, шесть человек погибли, еще одиннадцать получили ранения.



Украина получила дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS. Они уже стали на боевое дежурство и будут хорошим усилением ПВО накануне зимы, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам проведенного селектора.



В группировке «ЛНР» заявили, что в октябре на захваченной части Луганской области в ходе обстрелов погиб один человек, 13 получили ранения. Кроме того, при подрыве на неустановленном взрывном предмете в районе 41-го микрорайона Лисичанска ранения получил мужчина 1953 года рождения, в северодонецком поселке Синецкий получил ранения ребенок 2012 года рождения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.



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