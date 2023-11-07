Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 7 листопада

Суспільство



Російсько-окупаційні війська провели низку перевірок документів у місцевого населення у кількох населених пунктах Луганської області, а також обшуки будинків та іншого приватного майна.



Загроза вивезення тварин із заповідника Асканія-Нова, розташованого на тимчасово окупованій частині Херсонської області, є цілком реальною. Однак поки що такі дії не помічені, заявив директор біосферного заповідника Асканія-Нова імені Фальц-Фейна НААН Віктор Шаповал.



Бойові дії



У Донецьку пролунали вибухи у будівлі на вул. Челюскінців, 49. У 2022 році на цю адресу було зареєстровано «Республіканський центр безпілотних систем імені Володимира Жоги», де займалися підготовкою операторів дронів. За інформацією окупаційної влади, шестеро людей загинули, ще одинадцять дістали поранення.



Україна одержала додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS. Вони вже стали на бойове чергування і будуть добрим посиленням ППО напередодні зими, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками проведеного селектора.



В угрупуванні «ЛНР» заявили, що у жовтні на захопленій частині Луганської області під час обстрілів загинула одна людина, 13 отримали поранення. Крім того, під час підриву на невстановленому вибуховому предметі в районі 41-го мікрорайону Лисичанська поранення отримав чоловік 1953 року народження, у сєвєродонецькому селищі Синецький отримав поранення дитина 2012 року народження, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої.



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