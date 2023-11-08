Мужчина на Херсонщине пострадал от российской мины

В поселке Широкая Балка Херсонской области из-за мины, оставленной российскими оккупантами, пострадал гражданский. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА.



«На взрывчатку 41-летний мужчина наткнулся, когда пас скот», — говорится в сообщении.



В результате детонации пострадавший получил взрывную травму и осколочное ранение ноги.



Как отмечается, потерпевшего госпитализировали в медицинское заведение.



Напомним, российская армия продолжает наносить массированные удары по Херсонской области. За 7 ноября из-за обстрелов один человек погиб, еще один получил ранения.