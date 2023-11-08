Предатели пытали и убивали украинцев на Херсонщине — СБУ

Сообщено о подозрении 25 коллаборационистам и одному террористу из оккупационной «МВД» на временно захваченной части Херсонской области. Преступники причастны к пыткам и убийствам украинцев. Об этом сообщила сегодня Служба безопасности Украины.

В начале полномасштабного вторжения захватчиков предатели добровольно присоединились к созданному террористами карательному органу. После «собеседования» их назначили в состав так называемого «Новокаховского городского отдела полиции».

Там подозреваемые выполняли указания Москвы по подавлению движения сопротивления и распространения кремлевского режима в регионе. Для этого использовался «арсенал» репрессивных методов — гражданских похищали и заключали в пыточные. Задержанных подвергали жестоким пыткам с применением электрического тока. Также зафиксированы факты забивания людей до смерти резиновыми дубинками, отмечается в сообщении СБУ.

Используя пытки и давление террористы пытались запугать местных жителей и сломить сопротивление оккупационному режиму.

Подбор кандидатов на «должности» карателей осуществлял коллаборационист Олег Шорохов — бывший правоохранитель, который в апреле 2022 года возглавил оккупационный «горотдел». Ему «помогал» бывший сотрудник российской полиции, которого «отправили» в оккупацию города для координации преступных действий коллаборационистов.

После зачисления в карательный орган «новобранцы» получали «удостоверение», а также форменную одежду российского образца, в том числе и огнестрельное оружие.

«Поскольку фигуранты находятся на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности за преступления против нашего государства», — добавили в СБУ.

Напомним, СБУ разоблачила в Донецкой области российскую информаторку, которая «сливала» в мессенджеры оккупантов артпозиции ВСУ под Бахмутом.