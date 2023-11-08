Зрадники катували та вбивали українців на Херсонщині — СБУ

Повідомлено про підозру 25 колабораціоністам та одному терористу з окупаційної «МВС» на тимчасово захопленій частині Херсонської області. Злочинці причетні до тортур та вбивств українців. Про це сьогодні повідомила Служба безпеки України.

На початку повномасштабного вторгнення загарбників зрадники добровільно приєдналися до створеного терористами карального органу. Після «співбесіди» їх призначили до складу так званого «Новокахівського міського відділу поліції».

Там підозрювані виконували вказівки Москви щодо придушення руху опору та поширення кремлівського режиму в регіоні. Для цього використовувався «арсенал» репресивних методів — цивільних викрадали й ув'язнювали. Затриманих піддавали жорстоким тортурам із застосуванням електричного струму. Також зафіксовано факти забивання людей до смерті гумовими палицями, зазначається у повідомленні СБУ.

Використовуючи тортури та тиск, терористи намагалися залякати місцевих жителів та зламати опір окупаційному режиму.

Підбір кандидатів на «посади» карників здійснював колабораціоніст Олег Шорохов — колишній правоохоронець, який у квітні 2022 року очолив окупаційний «міствідділ». Йому «допомагав» колишній співробітник російської поліції, якого відправили в окупацію міста для координації злочинних дій колабораціоністів.

Після зарахування до карального органу «новобранці» отримували «посвідчення», а також формений одяг російського зразка, у тому числі й вогнепальну зброю.

«Оскільки фігуранти перебувають на тимчасово окупованій території України, продовжуються комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави», — додали у СБУ.

Нагадаємо, СБУ викрила на Донеччині російську інформаторку, яка «зливала» в месенджери окупантів артпозиції ЗСУ під Бахмутом.