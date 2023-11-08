В Луганске подорвали авто экс-главы «народной милиции ЛНР»: в ГУР подтвердили ликвидацию Филипоненко

В ГУР подтвердили причастность к ликвидации экс-главы "МВД "ЛНР". Фото: ГУР МОУ

Во временно оккупированном Луганске украинская разведка и партизаны ликвидировали бывшего начальника управления «Народной милиции ЛНР» — Филипоненко Михаила Юрьевича. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МОУ.



«Специальную операцию по ликвидации палача Филипоненко реализовали совместно с представителями движения сопротивления. В результате утреннего взрыва Филипоненко погиб на месте», — говорится в сообщении.



Отмечается, что погибший был причастен к организации пыточных на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленные и гражданские заложники подвергались бесчеловечным пыткам. Сам Филипоненко лично жестоко пытал людей.



«Главное управление разведки Министерство обороны Украины предостерегает: все адреса проживания предателей и мест их службы террористической России на временно оккупированных территориях Украины известны! Все военные преступники и коллаборанты получат справедливое возмездие!», — резюмировали в ведомстве.



Напомним, 8 ноября стало известно, что во временно оккупированном Луганске погиб бывший начальник управления «Народной милиции ЛНР» и «депутат» так называемого народного совета Михаил Филипоненко.