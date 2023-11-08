У Луганську підірвали авто ексглави «народної міліції ЛНР»: в ГУР підтвердили ліквідацію Філіпоненка

У ГУР підтвердили причетність до ліквідації екс-глави "МВС "ЛНР". Фото: ГУР МОУ

У тимчасово окупованому Луганську українська розвідка та партизани ліквідували колишнього начальника управління «Народної міліції ЛНР» — Філіпоненка Михайла Юрійовича. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.



«Спеціальну операцію з ліквідації ката Філіпоненка реалізували спільно з представниками руху опору. Внаслідок ранкового вибуху Філіпоненко загинув на місці», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що загиблий був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур. Сам Філіпоненко особисто жорстоко катував людей.



«Головне управління розвідки Міністерство оборони України застерігає: всі адреси проживання зрадників та місць їхньої служби терористичної Росії на тимчасово окупованих територіях України відомі! Усі військові злочинці та колаборанти отримають справедливу відплату!», — резюмували у відомстві.



Нагадаємо, 8 листопада стало відомо, що у тимчасово окупованому Луганську загинув колишній начальник управління «Народної міліції ЛНР» та «депутат» так званої народної ради Михайло Філіпоненко.