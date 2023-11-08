11 тонн нелегального алкоголя на миллион гривен изъяли полицейские в Краматорске

Житель Краматорска пытался наладить незаконный «алкобизнес», несмотря на активные боевые действия в регионе и запрет на ввоз и реализацию спиртосодержащей продукции.



Об этом сообщает Нацполиция Донецкой области.



Так, в Краматорске правоохранители остановили для проверки грузовик, в котором обнаружили крупную партию алкогольных напитков — более 5 тонн. Водитель объяснил, что выполняет заказ и должен доставить груз в складское помещение.



Сотрудники полиции установили заказчика товаров и склад, куда должен быть доставлен груз. При осмотре помещение изъяли еще более 5 тонн спиртного.



В общей сложности полицейские предотвратили реализацию около 11 тонн нелегального алкоголя. Стоимость изъятого составляет около миллиона гривен.



В течение 2023 полиция Донетчины изъяла почти 500 тонн алкоголя на сумму более 46 миллионов гривен.

Напомним, из Очеретино и двух сел Марьинской громады вывезли всех детей.