11 тонн нелегального алкоголю на мільйон гривень вилучили поліцейські у Краматорську

Мешканець Краматорська намагався налагодити незаконний «алкобізнес» попри активні бойові дії в регіоні та заборону на ввезення й реалізацію спиртовмісної продукції.



Про це повідомляє Нацполіція Донеччини.



Так, у Краматорську правоохоронці зупинили для перевірки вантажівку, в якій виявили велику партію алкогольних напоїв — понад 5 тонн. Водій пояснив, що виконує замовлення та має доставити вантаж до складського приміщення.



Співробітники поліції встановили замовника товарів і склад, куди мав бути доставлений вантаж. Під час огляду приміщення вилучили ще понад 5 тонн спиртного.



Загалом поліцейські запобігли реалізації близько 11 тонн нелегального алкоголю. Вартість вилученого становить майже мільйон гривень.



Протягом 2023 року поліція Донеччини вилучила майже 500 тонн алкоголю на суму понад 46 мільйонів гривень.



Нагадаємо, з Очеретино та двох сіл Мар’їнської громади вивезли всіх детей.