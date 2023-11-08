Российская армия обстреляла Бахмутский и Краматорский районы, есть погибшие и раненые

Последствия обстрелов Донетчины. Фото: Донецкая областная прокуратура

Оккупанты 8 ноября открыли огонь по Часов Яру, деревне Рай-Александровка и поселку Пивничное. Два человека погибли.



Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.



В Рай-Александровке Краматорского района российский снаряд попал в частное домовладение, 62-летняя владелица которого погибла.



Также оккупанты атаковали Часов Яр Бахмутского района, вероятно, с использованием РСЗО «Град». С переломом руки и сотрясением головного мозга 51-летнего мужчину доставили в больницу. В момент обстрела он находился в гараже.



Под прицел войск государства-агрессора попало и пгт Пивничное г. Торецка. От полученных телесных повреждений погибла на собственном подворье женщина 59 лет.



Кроме частных домохозяйств повреждены многоэтажки, гаражи и учебное заведение.



При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).



Напомним, в захваченных городах Донецкой области начали взимать плату за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, хотя краны во многих домах по-прежнему пусты.