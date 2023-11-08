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Російська армія обстріляла Бахмутський та Краматорський райони, є загиблі та поранені

08 листопада 2023, 18:38

Російська армія обстріляла Бахмутський та Краматорський райони, є загиблі та поранені

Наслідки обстрілу Донеччини. Фото: Донецька обласна прокуратура Наслідки обстрілу Донеччини. Фото: Донецька обласна прокуратура

Окупанти 8 листопада відкрили вогонь по Часів Яру, селу Рай-Олександрівка те селищу Північне. Дві людини загинули. 

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура. 

У с. Рай-Олександрівка Краматорського району російський снаряд влучив у приватне домоволодіння, 62-річна власниця якого загинула.

Також окупанти атакували м. Часів Яр Бахмутського району, ймовірно, з використанням РСЗВ «Град». З переламом руки та струсом головного мозку 51-річного чоловіка доставили до лікарні. На момент обстрілу він перебував у гаражі.

Під приціл військ держави-агресора потрапило й смт Північне м. Торецька. Від отриманих тілесних ушкоджень загинула на власному подвір’ї жінка 59 років.

Окрім приватних домогосподарств пошкоджені багатоповерхівки, гаражі та навчальний заклад. 

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у захоплених містах Донецької області почали стягувати плату за послуги холодного водопостачання та водовідведення, хоча крани у багатьох будинках, як і раніше, порожні

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