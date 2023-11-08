Местный таксист корректировал удары по Запорожью. Он получил 15 лет тюрьмы

Корректировщик ударов по Запорожью. Фото: Офис генпрокурора

Жителя Запорожья суд признал виновным в государственной измене. Мужчина сотрудничал с российскими спецслужбами.



Об этом сообщает Офис генпрокурора.



Подрабатывая таксистом, мужчина имел возможность свободно передвигаться по территории Запорожья и на фото или видео фиксировать места базирования и перемещения подразделений ВСУ. Также таким образом он собирал данные о расположении объектов критической инфраструктуры и последствиях российских ударов по областному центру.



Добытую по указанию куратора информацию передавал через Telegram.



В апреле 2023 года по его наводке оккупанты дважды нанесли огневое поражение по местному судоремонтному предприятию.



Во время судебного разбирательства мужчина отрицал вину и пытался убедить участников процесса, что своими действиями он лишь отводил ракетные удары от Запорожья. Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего надлежащего имущества. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.



Напомним, сообщено о подозрении 25 коллаборационистам и одному террористу из оккупационной МВД на временно захваченной части Херсонской области.