Місцевий таксист корегував удари по Запоріжжю. Він отримав 15 років в’язниці

Корегувальник ударів по Запоріжжю. Фото: Офіс генпрокурора

Жителя Запоріжжя суд визнав винним у державній зраді. Чоловік співпрацював з російськими спецслужбами.



Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



Підробляючи таксистом, чоловік мав можливість вільно пересуватись територією Запоріжжя та на фото або відео фіксувати місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ. Також у такий спосіб він збирав дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури та наслідки росыйських ударів по обласному центру.



Добуту за вказівками куратора інформацію передавав через Telegram.



У квітні 2023 року за його наводкою окупанти двічі нанесли вогневе ураження по місцевому судноремонтному підприємству.



Під час судового розгляду чоловік заперечував вину і намагався переконати учасників процесу, що своїми діями він лише «відводив» ракетні удари від Запоріжжя. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.



Нагадаємо, повідомлено про підозру 25 колабораціоністам та одному терористу з окупаційної «МВС» на тимчасово захопленій частині Херсонської області.