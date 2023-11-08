Місцевий таксист корегував удари по Запоріжжю. Він отримав 15 років в’язниці

Жителя Запоріжжя суд визнав винним у державній зраді. Чоловік співпрацював з російськими спецслужбами.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Підробляючи таксистом, чоловік мав можливість вільно пересуватись територією Запоріжжя та на фото або відео фіксувати місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ. Також у такий спосіб він збирав дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури та наслідки росыйських ударів по обласному центру.
Добуту за вказівками куратора інформацію передавав через Telegram.
У квітні 2023 року за його наводкою окупанти двічі нанесли вогневе ураження по місцевому судноремонтному підприємству.
Під час судового розгляду чоловік заперечував вину і намагався переконати учасників процесу, що своїми діями він лише «відводив» ракетні удари від Запоріжжя. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.
Нагадаємо, повідомлено про підозру 25 колабораціоністам та одному терористу з окупаційної «МВС» на тимчасово захопленій частині Херсонської області.