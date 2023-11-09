В результате обстрела Херсонщины два человека пострадали

Российские оккупанты продолжают бить по Херсонской области из различного вида оружия. Так, за 8 ноября они атаковали населенные пункты региона, два человека получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«За минувшие сутки противник совершил 85 обстрелов, выпустив 529 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», танков, БПЛА и авиации», — написал он.



По словам Прокудина, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; сотовую башню и пункт несокрушимости в Бериславском районе.



«Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения», — резюмировал он.

Напомним, 8 ноября захватчики атаковали один из «Пунктов несокрушимости» в Херсонской области.