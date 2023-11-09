Внаслідок обстрілу Херсонщини двоє людей постраждали

Російські окупанти продовжують гатити по Херсонщині з різного виду зброї. Так, за 8 листопада вони атакували населені пункти регіону, дві особи отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Минулої доби противник здійснив 85 обстрілів, випустивши 529 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації», — написав він.



За словами Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; стільникову вежу та пункт незламності у Бериславському районі.



«Через російську агресію 2 людини отримали поранення», — резюмував він.

Нагадаємо, 8 листопада загарбники атакували один із «Пунктів незламності» у Херсонській області.