ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов и 15 танков

За прошедшие сутки, 8 ноября, Вооруженные силы Украины смогли ликвидировать 1080 российских оккупантов, а также уничтожить 15 танков противника. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.



Среди потерь армии РФ также значатся 36 артиллерийских систем. Общее количество уничтоженных боевых бронированных машин достигло отметки в 10014 единиц.



Силам обороны Украины удалось ликвидировать пять систем ПВО и три единицы РСЗО. К тому же противовоздушной системе удалось устранить 26 БПЛА оперативно-тактического уровня.



Напомним, Украина начала переброску некоторых дополнительных резервов на контролируемый РФ левый берег Днепра.