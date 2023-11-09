ЗСУ знищили понад тисячу окупантів та 15 танків

Минулої доби, 8 листопада, Збройні сили України змогли ліквідувати 1080 російських окупантів, а також знищити 15 танків противника. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Серед втрат армії РФ також 36 артилерійських систем. Загальна кількість знищених бойових броньованих машин досягла позначки у 10014 одиниць.



Силам оборони України вдалося ліквідувати п'ять систем ППО та три одиниці РСЗВ. До того ж протиповітряній системі вдалося ліквідувати 26 БПЛА оперативно-тактичного рівня.



Нагадаємо, Україна розпочала перекидання деяких додаткових резервів на контрольований РФ лівий берег Дніпра.