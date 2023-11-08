Британский эксперт считает: ВСУ на южном фронте могут зажать россиян в клещи

Вероятно, Украина начала переброску некоторых дополнительных резервов на контролируемый РФ левый берег Днепра. По мнению британского аналитика по вопросам безопасности и обороны Майкла Кларка, это еще один шаг в продолжающейся операции ВСУ, цель которой — «растянуть российские силы». Об этом сообщило издание Sky News.

По оценкам, Силы обороны уже некоторое время проводят укрепление небольшого плацдарма на левобережье Херсонской области.

«Это делается с тем, чтобы растянуть российские силы, создать угрозу их флангу в Запорожской области, и тем самым отвлечь российские силы от места основного украинского удара, к югу от Орехова», — объяснил Кларк.

И хотя такие действия имели «некоторый успех» прежде, сейчас этого оказалось недостаточно, чтобы существенно изменить российские линии обороны на востоке.

Вместе с тем, он отмечает, что Украина может «создать проблемы для РФ». Когда почва замерзает зимой, в этот район можно будет переправить бронетанковые подразделения.

По мнению аналитика, такая вылазка на левобережье может быть частью нового наступления, чтобы зажать российские войска в клещи между Днепром и областью в районе Токмака.

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщают о перемещении ограниченного числа военной техники Силами обороны на левый берег Херсонской области.