Армия РФ ударила из артиллерии по селу в Харьковской области: погиб мужчина

Российская армия вчера, 8 ноября, обстреляли село Изюмское Харьковской области. В результате атаки погиб гражданский. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«В селе Изюмское Изюмского района в результате артобстрела, который произошел с 13:00 до 16:30, погиб гражданский мужчина 1975 года рождения», — написал он.



Кроме того, оккупанты ударили по Чугуевскому и Купянскому району, повреждено здание детского сада и жилые дома.



Также на Слобожанском направлении артиллерийских и минометных обстрелов подверглись более 15 населенным пунктам, в частности: Ветеринарное, Казачья Лопань Харьковского района, Волчанск Чугуевского района, город Купянск.



Россияне нанесли авиаудары по Петропавловке Купянского района. Неоднократно наносили артиллерийские удары по Купянск-Узловому. Оккупанты провели безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка, где украинские защитники отбили 6 раз атак противника.



Напомним, в селе Рубежное мужчина подорвался на опасном предмете. По словам главы ОВА, пострадавший находится в больнице.