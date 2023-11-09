Армія РФ вдарила з артилерії по селу на Харківщині: загинув чоловік

Російська армія вчора, 8 листопада, обстріляла село Ізюмське Харківської області. Внаслідок атаки загинула цивільна. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«У селі Ізюмське Ізюмського району внаслідок артобстрілу, який стався з 13:00 до 16:30, загинув цивільний чоловік 1975 року народження», — написав він.



Крім того, окупанти вдарили по Чугуївському та Куп'янському районам, пошкоджено будівлю дитячого садка та житлові будинки.



Також на Слобожанському напрямку артилерійського та мінометного обстрілу зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема: Ветеринарне, Козача Лопань Харківського району, Вовчанськ Чугуївського району, місто Куп'янськ.



Росіяни завдали авіаударів по Петропавлівці Куп'янського району. Неодноразово завдавали артилерійських ударів по Куп'янськ-Вузловому. Окупанти провели безуспішні штурмові дії у районі населеного пункту Синьківка, де українські захисники відбили 6 разів атак противника.



Нагадаємо, у селі Рубіжне чоловік підірвався на небезпечному предметі. За словами голови ОВА, постраждалий перебуває у лікарні.