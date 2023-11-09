Экс-начальницу налоговой Одесской области приговорили к 6 годам лишения свободы

Наталью Чеботареву приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Фото: ЦПК

Бывшую начальницу налоговой Одесской области Наталью Чеботареву приговорили к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Центр противодействия коррупции.



Ее также лишили 5 ранга государственного служащего. Ее заместителю Владимиру Мосийчуку назначили 5 лет заключения с конфискацией имущества. Его также лишили ранга госслужащего.



По версии обвинения, Чеботарева вместе со своим первым заместителем Мосийчуком предложили начальнику управления прокуратуры Одесской области Михаилу Сербину ежемесячную взятку 25 тысяч долларов.



А прокуратура должна была не привлекать налоговиков к ответственности и не препятствовать им получать взятки от предпринимателей.



Ранее апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения для бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, оставив его под стражей до 9 декабря 2023 года.