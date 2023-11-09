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Ексначальницю податкової Одеської області засудили до 6 років позбавлення волі

09 листопада 2023, 11:20

Ексначальницю податкової Одеської області засудили до 6 років позбавлення волі

Наталю Чеботарьову засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Фото: ЦПК Наталю Чеботарьову засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Фото: ЦПК

Колишню начальницю податкової Одеської області Наталю Чеботарьову засудили до шести років позбавлення волі із конфіскацією майна, повідомляє Центр протидії корупції.

Її також позбавили 5 рангу державного службовця. Її заступнику Володимиру Мосійчуку призначили 5 років ув'язнення з конфіскацією майна. Його також позбавили рангу держслужбовця.

За версією звинувачення, Чеботарьова разом зі своїм першим заступником Мосійчуком запропонували начальнику управління прокуратури Одеської області Михайлу Сербіну щомісячний хабар 25 тисяч доларів.

А прокуратура мала не притягувати податківців до відповідальності та не перешкоджати їм отримувати хабарі від підприємців.

Раніше апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, залишивши його під вартою до 9 грудня 2023 року.

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