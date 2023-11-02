Бывшего председателя Верховного Суда оставили в СиЗО до 9 декабря

Всеволод Князев останется под стражей до 9 декабря 2023. Фото: Twitter (X)

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения для бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, оставив его под стражей до 9 декабря 2023 года. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК).



Альтернативный залог в 35 млн. грн. тоже оставили без изменений. Добавим, что расследование касательно Князева уже завершено. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.



Сегодня на суде он сказал, что ознакомился пока с пятью томами дела. Всего по делу около 25 томов. Недавно ВАКС также утвердил соглашение с подозреваемым адвокатом Горецким, который по условиям соглашения предоставит обличительные показания другим фигурантам дела.



Напомним, экс-председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева задержали за взятку размером 2,7 млн долларов. После чего САП разрешили взять под стражу судью, уличенного в коррупции.



Изначально арест экс-председателя Верховного суда продлили и он должен был находиться под стражей до 16 октября. Однако позже срок пребывания в Сизо увеличили и оставили Князева там до 9 декабря 2023 года.