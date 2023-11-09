Подарившему гранаты Геннадию Частякову офицеру сообщено о подозрении — ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрение офицеру из Аппарата Главнокомандующего ВСУ, подарившему гранаты Геннадию Частякову. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщило ГБР.



Установлено, что офицер приобрел без соответствующего разрешения восемь ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат «DM 51A2» и принес их в свой служебный кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя. Этот ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову по случаю дня рождения. Этими действиями офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств, говорится в сообщении.



В ГРБ также отметили, что еще две гранаты он продолжил хранить в шкафу своего рабочего кабинета, где они были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.



Офицера поставили в известность о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ).



Напомним, 6 ноября 2023 года во время распаковки подарка произошел подрыв гранаты, в результате чего Геннадий Частяков погиб.



Ранее сообщалось, что, по предположению некоторых СМИ, взрывное устройство помощнику Главнокомандующего ВСУ Геннадию Частякову передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко А.В.