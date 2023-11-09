Повідомлено про підозру офіцеру, який подарував гранати Геннадію Частякову — ГБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру з Апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати Геннадію Частякову. Про це сьогодні, 9 листопада, повідомило ДБР.



Встановлено, що офіцер придбав без відповідного дозволу вісім ручних універсальних наступально-оборонних гранат «DM 51A2» та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він запакував шість із них у подарункову дерев'яну скриньку і поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цю скриньку він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди дня народження. Цими діями офіцер фактично здійснив збут вибухових пристроїв, йдеться у повідомленні.



У ГРБ також зазначили, що ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де їх вилучили співробітники правоохоронних органів.



Офіцера повідомили про підозру в придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ).



Нагадаємо, 6 листопада 2023 року під час розпакування подарунка стався підрив гранати, внаслідок чого Геннадій Частяков загинув.



Раніше повідомлялося, що, за припущенням деяких ЗМІ, вибуховий пристрій помічнику Головнокомандувача ЗСУ Геннадію Частякову передав старший помічник заступника головного комітету ЗСУ Тимченко О.В.