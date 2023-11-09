«Прилет» в Скадовске, по меньшей мере 15 раненых и 5 погибших: появились детали

В Сети показали последствия "прилета" по Скадовску. Фото: Андрющенко

Оккупанты подтвердили ракетный обстрел по Скадовску Херсонской области. Однако не по базе «Лотос», как сообщалось ранее. В результате атаки есть раненые и погибшие. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, Telegram-канал Спротив и «губернатор» Херсонской области Владимир Сальдо.



«Уточнение по Скадовску. Место попадания не Лотос, а чуть дальше в том районе — здание бывшего колхоза Советская Украина на углу Гагарина и Портовой. Все заблокировано, и близко не пускают», — написал Андрющенко и показал фото разрушений.



По его словам, убиты 5 и ранены минимум 15 российских военных.



Кроме того, в Telegram-канале Спротив написали, что около 09:30 в городе прогремело два мощных взрыва. Так, удар пришелся по временному пункту дислокации одного из подразделений ФСБ. Сейчас на месте попадания работают службы оккупантов.



В то же время Владимир Сальдо заявил, что якобы пострадали местные жители.



«Сегодня (9 ноября – ред.) около 10 часов противник произвел ракетный обстрел Скадовска. Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения. По данным Минздрава Херсонской области, с ранениями и травмами различной тяжести госпитализировано уже 11 человек», — написал он.

Напомним, Андрющенко сообщил, что 9 ноября в Скадовске произошел прилет по базированию оккупантов.