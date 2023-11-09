«Приліт» у Скадовську щонайменше 15 поранених та 5 загиблих: з`вилися деталі

У Мережі показали наслідки "прильоту" Скадовськом. Фото: Андрющенко

Окупанти підтвердили ракетний обстріл Скадовськом Херсонської області. Однак не по базі «Лотос», як повідомлялося раніше. В результаті атаки є поранені та загиблі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, Telegram-канал Спротив і «губернатор» Херсонської області Володимир Сальдо.



«Уточнення щодо Скадовська. Місце влучення не Лотос, а трохи далі в тому районі — будівля колишнього колгоспу Радянська Україна на розі Гагаріна та Портової. Все заблоковане, і близько не пускають», — написав Андрющенко та показав фото руйнувань.



За його словами, вбито 5 і поранено мінімум 15 російських військових.



Крім того, у Telegram-каналі Спротив написали, що близько 09:30 у місті прогриміло два потужні вибухи. Так, удар зазнав тимчасового пункту дислокації одного з підрозділів ФСБ. Наразі на місці влучення працюють служби окупантів.



Водночас Володимир Сальдо заявив, що нібито постраждали місцеві жителі.



«Сьогодні (9 листопада – ред.) близько 10 години противник зробив ракетний обстріл Скадовська. Одну ракету збила ППО, інша потрапила до приватного сектору, кілька будинків зазнали пошкоджень. За даними МОЗ Херсонської області, з пораненнями та травмами різної тяжкості госпіталізовано вже 11 осіб», — написав він.

Нагадаємо, Андрющенко повідомив, що 9 листопада у Скадовську стався приліт із базування окупантів.