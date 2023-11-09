Оккупанты за сутки атаковали Донецкую область: Авдеевка подверглась ракетным ударам, в Торецке повреждены дома

В Донецкой области за сутки 18 вражеских атак, Авдеевка подверглась ракетным ударам. Фото: Игорь Мороз

За минувшие сутки в Донецкой области пострадали ряд населенных пунктов. В Торецке повреждены жилые дома, Авдеевка подверглась ракетным ударам. Об этом сообщил и.о. главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.



По данным Мороза, ситуация по области по состоянию на утро 9 ноября следующая:



На Донецком направлении в Кураховской громаде повреждены 4 административных здания в Остром. Накануне в Марьинской громаде обстреляны Новомихайловка и Парасковеевка, в Очеретинской — Ласточкино. Авдеевка получила ракетные удары.



На Горловском направлении 1 человек погиб в Пивничном Торецкой громады; в Торецке повреждены 6 домов. В Часовоярской громаде ранен 1 человек, повреждено предприятие и частный дом. В Ильиновской громаде обстреляна Длинная Балка.



На Лисичанском направлении 1 человек погиб в Рай-Александровке Николаевской громаде. В Лиманской громаде обстреляны Торское, Заречное и Ямполь. В Северске повреждены 2 дома.



Напомним, за сутки в Донецкой области в результате обстрела со стороны РФ пострадало три человека.