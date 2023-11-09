Окупанти за добу атакували Донецьку область: Авдіївка зазнала ракетних ударів, у Торецьку пошкоджено будинки

На Донеччині за добу 18 ворожих атак, Авдіївка зазнала ракетних ударів. Фото: Ігор Мороз

Минулої доби на Донеччині постраждала низка населених пунктів. У Торецьку пошкоджено житлові будинки, Авдіївка зазнала ракетних ударів. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.



За даними Мороза, ситуація по області станом на ранок 9 листопада така:



На Донецькому напрямку у Курахівській громаді пошкоджено 4 адміністративні будівлі у Гострому. Напередодні в Мар'їнської громаді обстріляні Новомихайлівка і Парасковіївка, в Очеретинській — Ласточкине. Авдіївка зазнала ракетних ударів.



На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Північному Торецької громади; у Торецьку пошкоджено 6 будинків. У Часовоярській громаді поранено 1 людину, пошкоджено підприємство і приватний будинок. В Іллінівській громаді обстріляна Довга Балка.



На Лисичанському напрямку 1 людина загинула у Рай-Олександрівці Миколаївської громади. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Зарічне і Ямпіль. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.



Нагадаємо, за добу на Донеччині в результаті обстрілу з боку РФ постраждало троє людей.