12 и 15 лет заключения: осуждены жители Донетчины, воевавшие на стороне РФ

Жители Донецка, Макеевки и Енакиево воевали против ВСУ и попали в плен. Каждый получил приговор за государственную измену.



Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.



Суд установил, что 22 февраля 2022 пекарь, проживавший в г. Макеевке, при возвращении домой с работы получил от представителя местного «военкомата» повестку на войну с Украиной. Мобилизованный с позывным «Ярик" принимал участие в вооруженном противостоянии с Вооруженными Силами Украины в составе «полка мобильного резерва 1-го армейского корпуса министерства обороны РФ». Младший сержант воевал в должности командира отделения в Херсонской области и Ялте, Равнополье, Нижних дачах, Никольском, Керменчике и Старомлиновке — в Донецкой области.



Его побратим из г. Енакиево в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину вступил в «1-й Донецкий армейский корпус» квазиреспублики. После прохождения обучения в качестве помощника гранатометчика рядовой оказывал вооруженное сопротивление украинским защитникам на стороне государства-агрессора, в частности, защищал враждебные позиции возле с. Пески.



Третий осужденный — житель Донецка — ушел на фронт по собственной инициативе. Он сознательно подписал контракт с министерством обороны России и начал службу в 114-й отдельной мотострелковой бригаде. Дончанин, мотивированный убийствами украинских защитников, отправился в так называемую зону проведения «спецоперации» в Покровский район. Там он выполнял преступные приказы российских командиров по обстрелу позиций ВСУ и уничтожению жилищной застройки населенных пунктов.



В августе 2023 года первый из участников вооруженных формирований задержан в Волновахском районе во время неудачной попытки добраться до с. Урожайного, а второй — на позициях вблизи с. Озаряновки Бахмутского района. «Молниеносная» военная карьера третьего осужденного прервана ​​в октябре в окрестностях с. Верхнеторецкое Покровского района.



Прокуроры Донецкой областной прокуратуры доказали в суде вину трех жителей региона в государственной измене (ч. ч. 1, 2 ст. 111 УК Украины). Двое из них приговорены к 12, а третий к 15 годам за решеткой с конфискацией имущества.

Напомним, бывшую начальницу налоговой Одесской области Наталью Чеботареву приговорили к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.