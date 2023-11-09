12 та 15 років ув’язнення: засуджені жителі Донеччини, які воювали на боці РФ

Жителі Донецька, Макіївки та Єнакієво воювали проти ЗСУ та потрапили в полон. Кожен отримав вирок за державну зраду.



Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



Суд встановив, що 22 лютого 2022 року пекар, який мешкав у м. Макіївці, під час повернення додому з роботи отримав від представника місцевого «військкомату» повістку на війну з Україною. Мобілізований із позивним «Ярік» брав участь у збройному протистоянні зі Збройними Силами України у складі «полку мобільного резерву 1-го армійського корпусу міністерства оборони РФ». Молодший сержант воював на посаді командира відділення в Херсонській області та Ялті, Рівнопіллі, Нижніх дачах, Микільському, Керменчику і Старомлинівці — на Донеччині.



Його побратим з м. Єнакієвого у перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну вступив до «1-го Донецького армійського корпусу» квазіреспубліки. Після проходження навчання в якості помічника гранатометника рядовий здійснював збройний опір українським захисникам на боці держави-агресора, зокрема захищав ворожі позиції біля с. Піски.



Третій засуджений — мешканець Донецька — пішов на фронт із власної ініціативи. Він свідомо підписав контракт із міністерством оборони рф та почав службу у 114-й окремій мотострілецькій бригаді. Донеччанин, вмотивований на вбивства українських захисників, вирушив до так званої зони проведення «спецоперації» у Покровський район. Там він виконував злочинні накази російських командирів з обстрілу позицій ЗСУ та знищення житлової забудови населених пунктів.

У серпні 2023 року першого з учасників збройних формувань затримано у Волноваському районі під час невдалої спроби дістатись до с. Урожайного, а другого – на позиціях поблизу с. Озарянівки Бахмутського району. «Блискавичну» військову кар’єру третього засудженого припинено у жовтні на околицях с. Верхньоторецьке Покровського району.

Прокурори Донецької обласної прокуратури довели у суді провину трьох мешканців регіону у державній зраді (ч. ч. 1, 2 ст. 111 КК України). Двох із них засуджено до 12, а третього до 15 років за ґратами з конфіскацією майна.

Нагадаємо, колишню начальницю податкової Одеської області Наталю Чеботарьову засудили до шести років позбавлення волі із конфіскацією майна.