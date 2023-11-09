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Суд не назначил меру пресечения офицеру, подарившему Геннадию Частякову гранаты

09 ноября 2023, 16:11

Суд не назначил меру пресечения офицеру, подарившему Геннадию Частякову гранаты

Суд не избрал меру пресечения офицеру, который подарил гранаты помощнику Главнокомандовающего ВСУ. Фото: ОГПУ Суд не избрал меру пресечения офицеру, который подарил гранаты помощнику Главнокомандовающего ВСУ. Фото: ОГПУ

В Печерском суде Киева не избрали меру пресечения офицеру из аппарата Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, который подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову. Об этом сообщили источники «Суспільного».

По информации журналистов, прокуратура настаивает на домашнем аресте для фигуранта. Подозреваемый, согласно источникам издания — полковник Андрей Тимченко.

Кроме того, источники отметили, что судья впоследствии не удовлетворила ходатайство о домашнем аресте.

По словам корреспондентки, подозреваемый не комментировал вопрос о том, откуда у него гранаты.

Адвокат Тимченко заявил, что офицер будет воздерживаться от комментариев до завершения следствия. Журналистам было запрещено фиксировать судебное заседание.

«Статус подозреваемого для мужчины остается в силе, правоохранители могут повторно подать ходатайство о мере пресечения для него», — отметили в сообщении.

Напомним, 6 ноября на Киевщине в собственном доме от взрыва гранаты в свой день рождения погиб 39-летний Геннадий Частяков, помощник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Сегодня утром появилась информация о том, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрение офицеру из Аппарата Главнокомандующего ВСУ, подарившему гранаты Геннадию Частякову.

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