Суд не призначив запобіжний захід офіцеру, який подарував Геннадію Частякову гранати

Суд не обрав запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати помічникові Головнокомандувача ЗСУ. Фото: ОГПУ

У Печерському суді Києва не обрали запобіжний захід офіцеру з апарату Головнокомандувача Збройних сил України, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову. Про це повідомили джерела «Суспільного».

За інформацією журналістів, прокуратура наполягає на домашньому арешті фігуранта. Підозрюваний, згідно з джерелами видання, — полковник Андрій Тимченко.

Крім того, джерела наголосили, що суддя згодом не задовольнила клопотання про домашній арешт.

За словами кореспондентки, підозрюваний не коментував питання, звідки у нього гранати.

Адвокат Тимченко заявив, що офіцер утримуватиметься від коментарів до завершення слідства. Журналістам було заборонено фіксувати судове засідання.

«Статус підозрюваного для чоловіка залишається чинним, правоохоронці можуть повторно подати клопотання про запобіжний захід для нього», — зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, 6 листопада на Київщині у власному будинку від вибуху гранати у свій день народження загинув 39-річний Геннадій Частяков, помічник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Сьогодні вранці з'явилася інформація про те, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру з апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати Геннадію Частякову.