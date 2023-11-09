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«Стояла на балконе, просила прохожих принести воды»: как живут маломобильные пенсионеры Лимана

09 ноября 2023, 21:22

«Стояла на балконе, просила прохожих принести воды»: как живут маломобильные пенсионеры Лимана

В деокупированном Лимане за полгода в соцзащиту за помощью обратились около 10 тысяч жителей. В городе также остается много одиноких и больных пенсионеров. Об этом идет речь в сюжете «Новостей Донбасса». 

Татьяна живет в Лимане с 1989 года. Именно тогда она переехала в Украину из России. Здесь ее семья построила дом, здесь родился сын Татьяны Рома.  Ему было 29, когда он погиб в январе этого года в районе села Золотаревка в Луганской области. Пошел на войну добровольцем.

«Он когда ехал на войну, они мне три месяца не признавались о том, что он воюет. 15 января, нам даже не сообщили сразу. Через неделю практически мы узнали», — вспоминает Татьяна. 

Сама она из Лимана  не выезжала ни после начала полномасштабного вторжения, ни в месяцы российской оккупации. Здесь пережила боевые действия. Несмотря на то, что Татьяне сложно ходить и в быту ей помогают социальные работники, Лиман она покидать не хочет. Говорит, что не может бросить родной дом.

«Я не понимаю, как это можно было напасть на нас. Я не понимаю этого. Почему так можно было нас не полюбить. Для меня украинский язык родной. Потому что у меня один дедушка из Сумской области. Второй тоже из Украины, он из-под Киева. То есть, для меня украинский язык родной», – объясняет Татьяна.

Лиман освободили от российских войск 1 октября 2022 года. Город был оккупирован с мая. О войне до сих пор напоминают дома с дырами в стенах, разрушенные крыши и выбитые окна. Оккупационная армия ушла, но многие выехавшие местные жители до сих пор сюда не вернулись. Поэтому пенсионеры остались один на один со своими проблемами. 

Среди таких и Тамара. Еще в семидесятых годах она переехала сюда из Грузии. В Украине родились и уже умерли дети Тамары. Сейчас женщина вообще не выходит из квартиры. Раньше ей помогали подруги, но они уехали. Поэтому во время активных боевых действий и в те месяцы, когда город был оккупирован, Тамара практически выживала.

«Я стояла на балконе, просила прохожих и знакомых, чтобы воды принесли, и за это я платила. Чтоб скупились мне. Я всю бомбежку пролежала дома. Я туда-сюда ложусь, я стоять не могу долго. Я проснулась — у меня голова седая. Зрение я потеряла», — рассказывает пенсионерка. 

Тамара вспоминает, как к ней приходили боевики из группировки «ДНР”. От помощи оккупантов женщина отказалась.

«Когда зашли россияне и «днровцы» пришли меня проведать, я вот такими слезами плакала. Они пришли, принесли гуманитарку. Я, в глаза смотря, им говорю: можете мне в лоб стрелять. Я это заработала с вашей стороны. Не надо мне ваша гуманитарка», — делится воспоминаниями женщина. 

Сейчас соцработники приносят Тамаре еду, воду, лекарства. Помогают с уборкой и приготовлением еды. Поддерживают морально.

Таких, как Татьяна и Тамара, в Лимане очень много. Пенсионер Николай тоже остался один. Умерла его жена, других родственников нет. Ему тоже помогают сотрудницы из Управления соцзащиты.  Из-за боевых действий в квартире Николая были разбиты окна. Их поменяли. Сейчас мужчина говорит, что ни в чем не нуждается. Но его волнует, как греться зимой. В Лимане до сих пор нет централизованного отопления. Поэтому жители запасаются обогревателями и дровами. До полномасштабной войны подобных проблем тут не было.

«Тогда было замечательно. Как в раю жили, нормально жили. Все хорошо было, все нормально. Замечательно. А сейчас — поразбивали. Вы видите, что творится, поразбивали все», — вздыхает Николай.

Местное управление соцзащиты помогает не только пенсионерам. На приеме у соцработников всегда много людей. За последние полгода тут получили более 10 тысяч обращений. 

«За средствами люди обращаются, необходимость в средствах. Также за строительными материалами. Починить после обстрелов: у кого окна, у кого крышу повредили», — объясняет  исполняющая обязанности начальника управления социальной защиты населения Лиманского горсовета Елена Яцюк. 

Помогают жителям Лимана и международные организации. Например, обустроили две социальные прачечные. Запись на стирку уже идет на конец ноября. 

Напомним, за минувшие сутки в Донецкой области пострадали ряд населенных пунктов. В Торецке повреждены жилые дома, Авдеевка подверглась ракетным ударам.

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