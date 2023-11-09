Маріупольський підліток, якого в РФ призвали в армію, звернувся до Зеленського

Богдан Єрмохін. Фото з відкритих джерел

Незаконно депортований із Маріуполя 17-річний Богдан Єрмохін, якому в Росії вручили повістку, звернувся до президента України з проханням повернути його додому.



Звернення Єрмохіна оприлюднила його адвокат Катерина Бобровська у Facebook.



У свою чергу адвокат також у зверненні до президента попросила його «особистого контролю щодо повернення дитини до України».



7 листопада повідомлялося, що у Росії незаконно депортованому з Маріуполя 17-річному Богдану Єрмохіну вручили повістку. Батьки Богдана померли, коли йому було вісім років. Його опікункою весь час була рідна сестра.



Нагадаємо, засідання у справі колишнього міського голови Слов'янська Нелі Штепи, яке було заплановано на 6 листопада, не відбулося. Підсудна не приїхала до суду до Полтави через стан здоров'я.