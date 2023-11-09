Судят девятый год. Заседание по делу Штепы снова не состоялось

Заседание по делу бывшего городского головы Славянска Нели Штепы, которое было запланировано на 6 ноября, не состоялось. Подсудимая не приехала в суд в Полтаву из-за состояния здоровья.



Об этом Суспильному Донбасса рассказал адвокат Штепы Александр Тананакин.



По словам адвоката, Неля Штепа не явилась в суд из-за состояния здоровья, пока она находится в Славянске. На какую дату запланировано следующее заседание, Александру Тананакину неизвестно.



Предыдущее заседание по делу Штепы, обвиняемой в создании террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины, которое должно было состояться в начале сентября, также не состоялось по тем же причинам.



Тогда сторона защиты ходатайствовала об отложении рассмотрения дела, в частности, из-за состояния здоровья Штепы, которое не позволяет ей приезжать на заседание.



Суды девятый год рассматривают дело против Нели Штепы. Дело слушают в Киевском районном суде Полтавы. Бывший Славянский городской голова обвиняется в создании террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины. По версии следствия она способствовала захвату города поддерживаемыми Россией боевиками. Славянск был захвачен с апреля по июль 2014 года.



Штепа была задержана в июле 2014 года во время освобождения Славянска от боевиков. Ее взяли под стражу. В СИЗО она провела три года, потом год под домашним арестом с электронным браслетом. В январе 2018 года истек срок этой меры пресечения.



В июле 2021 года обвиняемой Неле Штепе избрали меру пресечения в виде личного обязательства.



В феврале 2021 года Нелю Штепу допросили в суде. Она заявила, что не признает вины в посягательстве на территориальную целостность и создание террористической организации в 2014 году. В суде Штепа объясняла, что во время оккупации города призывала Путина и российские войска под угрозой террористов, потому что находилась у них в плену.



Неля Штепа подала заявление в Европейский суд по правам человека. В заявлении она судилась против Украины. 24 октября 2019 года ЕСПЧ постановил, что Украина должна выплатить Штепе 2600 евро моральной компенсации и 1000 евро компенсации судебных издержек.



Напомним, заместителя руководителя Северодонецкой ВГА будут судить за служебную халатность.