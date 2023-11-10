Оккупанты снизят зарплаты коллаборантам — ЦНС

Жителям временно оккупированных территорий, сотрудничающих с российскими оккупационными администрациями, снизят зарплату. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Там объяснили, что россияне решили убрать надбавку для рабочих оккупационных администраций за работу в «сложных условиях».

«Это означает, что зарплата некоторых должностных лиц снизится в полтора раза», — отметили в ЦНС.

В Центре подчеркивают, что эти изменения касаются только коллаборантов.

«Командировочные россияне будут получать доплаты вовремя», — указали в ЦНС.

Напомним, что на оккупированных территориях юга Украины россияне продолжают скрытую мобилизацию.