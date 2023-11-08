Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

На оккупированных территориях Юга россияне продолжают скрытую мобилизацию — ЦНС

08 ноября 2023, 21:24

На оккупированных территориях Юга россияне продолжают скрытую мобилизацию — ЦНС

Мужчинам, получающим российские паспорта, сразу вручают повестки.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Там отмечают, что оккупанты создают систему, когда без получения паспорта РФ невозможно получать услуги, помощь либо найти работу. В то же время, владельцам паспорта Украины угрожают и регулярно подвергают проверкам.

После того, как россияне закончили формировать военкоматы на ВОТ Херсонщины и Запорожья, мужчинам призывного возраста, которые решают получить российский паспорт, сразу выдают повестку.

Уже военкомате им предлагают заключить контракт с ВС РФ, а резервистов мобилизуют сразу.

Наиболее распространена соответствующая практика в селах.

Напомним, в Херсонской городской территориальной общине из-за российской агрессии 8 ноября пострадал один человек.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
ВОТ Юг Украины
Прочее
Война войска РФ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:24
На оккупированных территориях Юга россияне продолжают скрытую мобилизацию — ЦНС
19:08
В Донецке под обстрел попала больница
17:30
Группировка «ДНР» вернула плату за воду, которой нет во многих селах. Пушилин оправдывается
16:54
Британский эксперт считает: ВСУ на южном фронте могут зажать россиян в клещи
16:22
На Херсонщине россияне обстреляли «Пункт несокрушимости»
13:58
Предатели пытали и убивали украинцев на Херсонщине — СБУ
10:12
В Алчевске «полиция» проверяет телефоны школьников и педагогов на «запрещенный» контент и подозрительные диалоги
10:10
Восемь боевых кораблей РФ несут дежурство в Черном море, из них три ракетоносца
09:40
В результате взрыва авто в Луганске погиб бывший глава «Народной милиции ЛНР»
09:21
На Херсонщине один человек погиб из-за обстрелов оккупантов
08:44
«ДНР»: в оккупированном Донецке при обстреле пять человек погибли и 25 ранены
08:25
В обход санкций: Россия продолжает получать оружие из западных стран
23:44
Донецк, Луганск и не только: Главные события 7 ноября
21:21
Стали известны имена российских военных, погибших при ударе по «Днепру»
20:55
18 газет и два сайта: будут судить руководителя «медиахолдинга» окупантов
19:15
Оккупанты сообщают о шести погибших при обстреле Донецка
17:55
Возглавили подразделения оккупационных «администраций»: под подозрением жители Лимана и Мангуша
17:19
Россияне проводят обыски у местных жителей на оккупированной Луганщине — ЦНС
16:27
В Донецке ВСУ попали по центру подготовки операторов БПЛА
16:09
Животных из заповедника Аскания-Нова в Россию не вывозят, но угроза сохраняется
все новости
21:24
На оккупированных территориях Юга россияне продолжают скрытую мобилизацию — ЦНС
20:38
«У нас есть план с конкретными городами»: Зеленский о контрнаступлении в 2024 году
20:22
Власти Словакии отклонили новый пакет помощи Украине
19:45
Российская армия поразила иностранное судно в порту Одессы — погиб лоцман
19:08
В Донецке под обстрел попала больница
18:44
Российская армия обстреляла Бахмутский и Краматорский районы, есть погибшие и раненые
18:25
При обстреле Херсона ранения получил местный житель
17:54
Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о членстве Украины в ЕС
17:30
Группировка «ДНР» вернула плату за воду, которой нет во многих селах. Пушилин оправдывается
17:27
11 тонн нелегального алкоголя на миллион гривен изъяли полицейские в Краматорске
16:54
Британский эксперт считает: ВСУ на южном фронте могут зажать россиян в клещи
16:22
На Херсонщине россияне обстреляли «Пункт несокрушимости»
15:32
ГБР считает несчастный случай основной версией гибели помощника Главнокомандующего ВСУ
15:18
Россияне бьют и по позициям, и по городу: Барабаш рассказал, когда начнется третий штурм Авдеевки
15:06
Специалисты ДТЭК за сутки восстановили электроснабжение для трех тысяч семей на Донетчине
14:32
В Луганске подорвали авто экс-главы «народной милиции ЛНР»: в ГУР подтвердили ликвидацию Филипоненко
14:25
Военный подоходный налог перенаправили из местных бюджетов в государственный
13:58
Предатели пытали и убивали украинцев на Херсонщине — СБУ
13:51
Эвакуация из Сектора Газа продолжается, работаем над вывозом украинцев 8 и 9 ноября — МИД
13:26
Из Очеретино и двух сел Марьинской громады с помощью «Белых ангелов» эвакуировали всех детей
все новости
ВИДЕО
Глава группировки «ДНР» вернул плату за воду. Фото: Новости Донбасса Группировка «ДНР» вернула плату за воду, которой нет во многих селах. Пушилин оправдывается
08 ноября, 17:30
Последствия удара по зданию в Донецке. Кадр из видео В Донецке ВСУ попали по центру подготовки операторов БПЛА
07 ноября, 16:27
Взрывы в Седово. Кадр из видео В Седово горит склад боеприпасов российских войск
05 ноября, 20:45
Пожар на судостроительном заводе в Керчи после ракетной атаки. Кадр из видео В Крыму атаковали судостроительный завод в Керчи
04 ноября, 18:35
Уничтоженная техника войск РФ под Авдеевкой. Кадр из видео Под Авдеевкой сожгли десятки единиц российской техники
03 ноября, 13:20
Пуск ракет ATACMS. Кадр из видео Появилось видео залпового пуска ракет ATACMS
03 ноября, 11:11
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама