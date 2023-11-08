На оккупированных территориях Юга россияне продолжают скрытую мобилизацию — ЦНС

Мужчинам, получающим российские паспорта, сразу вручают повестки.



Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Там отмечают, что оккупанты создают систему, когда без получения паспорта РФ невозможно получать услуги, помощь либо найти работу. В то же время, владельцам паспорта Украины угрожают и регулярно подвергают проверкам.



После того, как россияне закончили формировать военкоматы на ВОТ Херсонщины и Запорожья, мужчинам призывного возраста, которые решают получить российский паспорт, сразу выдают повестку.



Уже военкомате им предлагают заключить контракт с ВС РФ, а резервистов мобилизуют сразу.



Наиболее распространена соответствующая практика в селах.



Напомним, в Херсонской городской территориальной общине из-за российской агрессии 8 ноября пострадал один человек.