Окупанти знизять зарплати колаборантам — ЦНС

Жителям тимчасово окупованих територій, які співпрацюють із російськими окупаційними адміністраціями, знизять зарплату. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Там пояснили, що росіяни вирішили прибрати надбавку для робітничих окупаційних адміністрацій за роботу у «складних умовах».

«Це означає, що зарплата деяких посадових осіб знизиться у півтора рази», — зазначили в ЦНС.

У Центрі підкреслюють, що ці зміни стосуються лише колаборантів.

«Відрядження росіяни отримуватимуть доплати вчасно», — зазначили в ЦНС.

Нагадаємо, що на окупованих територіях півдня України росіяни продовжують приховану мобілізацію.